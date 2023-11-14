مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق خدمة الترجمة السريعة

الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 09:30 ص

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن تقديم خدمة الترجمة السريعة والمراجعة للاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب.

وأوضح المركز أنه يمكن تقديم الخدمة واستلام الأوراق خلال يومين فقط.

وأضاف المركز أنه يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس - دراسات عليا، بجانب التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل، وترجمة بيان الدرجات، وترجمة ملخص الرسائل والأبحاث، وإثبات القيد للسفر.

كما يوفر المركز ترجمة إفادات السفر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.

وأشار المركز إلى أنه الجهة الوحيدة المنوط بها ترجمة ومراجعة المستندات من العربية وإلى جميع اللغات الأجنبية والعكس طبقًا للائحة مجلس الوزراء المعتمدة.

