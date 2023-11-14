الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الوجه البحري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن صور الأقمار الصناعية اليوم الثلاثاء، تشير إلي استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى وشرق الإسكندرية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتقدم باتجاه الشرق لتؤثر على بورسعيد ودمياط وشمال سيناء مع تقدم الوقت، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تقل حدتها على المناطق الداخلية للدلتا.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للحرارة علي شمال الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 28 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى 22 درجة.