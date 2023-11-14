%30 نموا بإيرادات المصرية للاتصالات خلال 9 أشهر الأولى من 2023

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها المالية للفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2023.

وسجلت الشركة نموًا هائلًا في إجمالي الإيرادات بلغ 30٪، وصولاً إلى 42 مليار جنيه.

تعزى هذه الزيادة في الإيرادات إلى ازدياد المكالمات الدولية، التي ارتفعت بنسبة 12٪، والتي ساهمت بشكل كبير في تضاعف إيراداتها إلى 4.3 مليار جنيه.

تعليقًا على هذه النتائج، قال المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة: " إن هذا النجاح يعكس جهودنا المستمرة في تحسين خدماتنا والتركيز على احتياجات عملائنا."

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أيضًا زيادة في قاعدة عملائها بنسبة 9٪ في مجال الهاتف الثابت، و8٪ في خدمات الإنترنت الثابت، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 6٪.

بالإضافة إلى ذلك، سُجِّلَ ربحٌ قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 17.6 مليار جنيه، محققًا هامش ربح متميز قدره 42٪، مع استمرار الشركة في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة رغم التحديات الحالية.

بهذه النتائج الإيجابية، تستعد الشركة للمضي قدمًا نحو عام 2024 مع استراتيجية تركز على تقديم حلول مستدامة وتعزيز التجربة لعملائها، مما يؤكد التزامها الدائم بالابتكار والتطوير في عالم الاتصالات.