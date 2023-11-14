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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، مُتأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عينون، شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار الليلة الماضية، على الشاب محمد عبدالمجيد الحلايقة (20 عاما)، وهو من بلدة الشيوخ، أثناء تواجده قرب مدخل بلدة بيت عينون، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ومنعت طواقم الاسعاف من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، وتركته ينزف على الأرض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واحتجزت جثمانه لديها. 
 

استشهاد شاب فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية