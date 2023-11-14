اليوم.. 5 طلبات إحاطة على طاولة «نقل النواب»

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عماد عبدالتواب الدرجلى، بشأن تضرر المواطنين من غلق مزلقانين بمدينة البدرشين وقرية المساندة بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، والحاجة الضرورية إلى إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بمدخل قرية المرازيق بمدينة العياط بمحافظة الجيزة للحد من التكدس المروري في تلك المنطقة.

كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مجاهد نصار، بشأن: توقف تنفيذ أعمال تطوير مزلقان ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القلوبية بالرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذه، وعدم تطبيق اشتراطات الأمان والسلامة (حواجز خرسانية، أعمال تهدئة، كباري للمشاة) بمحور العصار المار بمناطق حي شبرا الخيمة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ هند حازم حبيب، بشأن الحاجة إلى إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة من دفع رسوم منافذ التحصيل (الكارتات) التابعة لوزارة النقل.

