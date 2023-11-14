صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 75ر 171 نقطة، أو ما يعادل 53ر0%، ليصل إلى 86ر32756 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 76ر11 نقطة، أو50ر0%، ليصل إلى 38ر 2348نقطة.
اقتصاد
صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
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صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.