شهداء في طولكرم بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في طولكرم إلى 5، بعدما أعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي، فجر الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة شبان بصاروخ أطلقته قوات إسرائيلية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استشهد الشبان الثلاثة، فجر اليوم الثلاثاء، بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة إسرائيلية.

وقتل شابان أيضا، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم طولكرم، بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، وفقما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

كذلك أصيب 4 شبان في المخيم برصاص قناصة إسرائيليين كانوا منتشرين على أسطح المنازل والمباني.

ومنعت القوات الإسرائيلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية في البداية سيارات الإسعاف من دخول المخيم، وقامت باعتراضها وإعاقة عملها عبر إيقافها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإصابات ونقلها للمستشفى.

وقامت جرافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات إسرائيلية عددا من منازل المواطنين في المنطقة، واعتلت أسطحها، وسط إطلاقها للأعيرة النارية على كل شيء متحرك.

ويعتبر هذا الاقتحام الثاني للمخيم خلال أسبوع، الذي شهد استشهاد قوات خاصة لأربعة شبان، وإصابة ستة مواطنين، وتخريب البنى التحتية لشوارعه وأزقته.