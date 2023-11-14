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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل: الحكومة جمعت ديونا بنحو 8 مليارات دولار منذ بداية "طوفان الأقصى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية جمعت ديونا بحوالي 7.8 مليار دولار، منذ السابع من أكتوبر الماضي (تاريخ بدء عملية "طوفان الأقصى")، وسط تحذيرات من وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.

يذكر أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية نحو 6 مليارات دولار، في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6 بالمئة.

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