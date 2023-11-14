طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار شديدة وتجمع للسحب المنخفضة الرعدية

شهدت مدينة الإسكندرية في ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة الرعدية، وسقوط أمطار شديدة على جميع أنحاء المحافظة، بنسبة تصل إلى 90%، ودرجات حرارة منخفضة 20 درجة مئوية.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، أكدت فيه وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 50_60 كم/ساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج من (2_3.5)متر.

وبحسب ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، استعدادا لهطول الأمطار.

وأكد علي تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير الشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.