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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين "كتائب شهداء الأقصى" وقوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

كتائب شهداء الأقصى
كتائب شهداء الأقصى
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أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أن "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح"، أعلنت تدمير آليات عسكرية إسرائيلية واستهداف جرافة عسكرية بعبوة ناسفة خلال اقتحام طولكرم بالضفة الغربية.
وأضافت "كتائب شهداء الأقصى" إنها ألحقت إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم طولكرم.
 

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي طولكوم الضفحة الغربية