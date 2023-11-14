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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مدير مكتب الرئيس الأوكراني يؤكد لبلينكين أن كييف تحتاج لتعزيز نظام الدفاع الجوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه إرماك، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن أوكرانيا تحتاج لتعزيز نظام الدفاع الجوي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

 وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية: "أكد إرماك الذي التقى بلينكين في واشنطن أن أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي تحمي مرافق البنية التحتية، وكذلك طرق ممر الحبوب".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، طلب إرماك من مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان تسريع إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024، محملا الغرب مسؤولية فشل الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي وفقا لوكالة "رويترز": "لدينا خطة. لدينا مدن محددة للغاية، واتجاهات محددة للغاية نسير فيها".

وفي الوقت نفسه، أقر زيلينسكي "بالتقدم البطيء للهجوم المضاد"، وألقى باللوم في الفشل على الغرب الذي، في رأيه، "لم يرسل ما يكفي من الأسلحة لكييف".

بلينكين مدير مكتب الرئيس الأوكراني تعزيز نظام الدفاع الجوي