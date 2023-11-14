عرض "بيكاسو في الاستعراضات" يخطف أنظار جمهور أوبرا الإسكندرية.. صور

شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، عرض "بيكاسو في الاستعراضات"، مساء أمس الإثنين، لفرقة ايبيريا للرقص، والذي نظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة.

تضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الإسبانى العالمي بابلو بيكاسو منها: عرض تقديمي، والمتلالئ، وليلة حزينة، والصمت، والترنيمة الزراعية، ورقص هيبوفيلدز، وحقول الشمس والقمر، وقماش مورنر، وبولو، وريمرينو، والدفوف"، تنفيذ وإخراج فيوليتا رويز، وتصميم مانويل سيجوفيا.

ومن المقرر أن تقيم الفرقة حفلا آخر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مساء الخميس المقبل، الموافق ١٦ نوفمبر الجاري.

تأسست فرقة ايبيريا للرقص عام 1993 على يد مانويل سيجوفيا، وفيوليتا رويز، بهدف نشر واستلهام التراث الإسباني، حيث نجحت في دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقي معا مثل الرقص الشعبي الجديد، والتاريخي، والفلامينحو مع الموسيقي الحية.

كما حصدت الفرقة العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020 .