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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات، مساء الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ووفق الوكالة، فقد انتشلت طواقم الإنقاذ ومواطنين 31 شهديا وعددا من الإصابات، جراء قصف طائرات إسرائيلية لـ 12 منزلا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.

كذلك استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الإثنين، في قصف إسرائيلي في دير البلح ومخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل أبو نعمان الصالحي بمخيم النصيرات.

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