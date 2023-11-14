مصادر طبية فلسطينية: استشهاد 31 مواطنا فلسطينيا في قطاع غزة

استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، مساء الإثنين، فى قصف إسرائيلى على مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين انتشلوا 31 شهيدًا وعددًا من الإصابات، جراء القصف الذى استهدف 12 منزلًا فى المخيم.

من جانبها، الفصائل الفلسطينية دك "تل أبيب" برشقة صاروخية، ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين فى قطاع غزة.

وأقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى بوقوع إصابة مُباشرة فى "الرملة" وإصابة مُباشرة فى "بيتاح تكفا"، جرّاء الصواريخ التى جرى إطلاقها من قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن 20 صاروخًا أُطلقت فى الدفعة الأخيرة من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.