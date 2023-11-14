أمانة قطاع الأعمال بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعاً تنظيميًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، اجتماعاً تنظيمياً، بحضور أعضاء هيئة المكتب، لوضع خطة العمل خلال الفترة القادمة تزامنًا مع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية.

وترأس الاجتماع، النائب شحاتة أبو زيد أمين مساعد الأمانة، حيث أكد أنه سيتم عقد عدة اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة، وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع "أبوزيد"، قائلا حزب مستقبل وطن، كيان متكامل الأركان ينتمي للدولة المصرية، مشيراً إلي أنه يعد الحزب الأقوى سياسياً خلال الفترة الحالية، باعتباره صاحب الأغلبية النيابية الممثلة من الشعب المصري، ولذلك يتحتم علينا مساندة الدولة ودعمها للحفاظ علي مصلحة المواطن المصري.

وناقش أعضاء هيئة المكتب خلال الاجتماع، المشاكل التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة، ومشكلات توافر المواد الخام، وضرورة ايجاد الحلول سواءً التشريعية أو من خلال أفكار خارج الصندوق، لحل الأزمات التي تواجه القطاعات المختلفة، نظرا لكونها تمس مصلحة المواطن المصري مباشرة.

بينما أشار، تامر عبدالحميد، أمين مساعد الأمانة، إلي أن قطاع الأعمال، يتعلق بكل نشاط يمارس داخل الجمهورية، فهو شبكة متكاملة هدفها تنظيم العمل داخل الدولة بحانب وضع حلول لجميع المشكلات الموجودة.