بايدن: يجب حماية المستشفيات في غزة وأتمنى ألا يتم اقتحام مجمع الشفاء الطبي

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، الجيش الإسرائيلي على حماية مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بايدن للصحافيين حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك مساع لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين ويجري التفاوض حول ذلك.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".

وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية. وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".

ويزعم الإسرائيليون أن حركة "حماس" في قطاع غزة تقوم بوضع بنية تحتية عسكرية في مستشفيات القطاع، بما في ذلك أكبرها مجمع الشفاء الطبي.