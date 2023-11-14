بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.19 %، عند 11.971،71 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.2 %، ليستقر عند 976،4 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.09 % بمجموع 882،65 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.08 % بمجموع 11.080،56 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 38 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 613 مليار درهم مغربي.