كشف محامي المتهم بقتل شقيقته في محافظة بورسعيد، عن مفاجآت جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.

محامي قاتل شقيقته ببورسعيد يكشف مفاجآت جديدة بالقضية: طالبني بعدم الإساءة لأخته

وأشار محامي المتهم إلى أنه موكله المتهم طالبه بعدم الإساءة لأخته في المحكمة، كما قال له:"هاتلي إعدام من أول جلسه"، مُعللا ذلك بأن المتهم مُستسلم ويريد الراحة بسماع حكم الإعدام، كما أن غير نادم على ما فعله.

وأوضح أن وفاة والدة المتهم كانت نقطة تحول في حياته حيث أنها كانت بمثابة شريان الحياة بالنسبة له، مضيفا: "لم يرعاه أو يهتم به أحد عقب وفاتها فالجميع أهمله بما فيهم والده، وأخته المجني عليها كانت تتحفظ على اهتمام والدته به، وكان يشعر المتهم بذلك في معاملة أخته له، هو ضحية أسرة مفككة وليس مجرم، وهو مريض نفسي".

وأكد أن الأب له دور في ارتكاب الجريمة وقصر في رعاية ابنه المتهم، مُعلنا أن لديه الكثير من المفاجآت والمستندات التي سيكشف عنها خلال جلسات المحاكمة.

وكشف عن أن خال المتهم هو من عرض عليه تولي الدفاع عنه، وقبل الموافقة زار المتهم في محبسه واستمع إليه واكتشف أنه ضحية وليس مجرم، مشددا على أنه لا يستحق الإعدام.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، قررت السبت الماضي تأجيل القضية إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.