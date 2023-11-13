أمريكا وكوريا الجنوبية تحدثان استراتيجية الردع المشتركة لأول مرة منذ 10 سنوات

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الإثنين/ أن وزيري الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، والكوري الجنوبي، شين وون سيك، عقدا محادثات في العاصمة /سول/ خلال الاجتماع الأمني السنوي، وأصدرا بيانًا مشتركًا بشأن هذا الصدد.

وأفاد البيان بأن الهدف من التحديث هو مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المراجعة تعكس توجيهًا بشأن سبل الاستفادة من النطاق الكامل للقدرات العسكرية للولايات المتحدة، بما في ذلك القدرات النووية الأمريكية تحسبًا للهجمات النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

كما صرح أوستن للصحفيين بأن التزام بلاده بالدفاع عن كوريا الجنوبية لا يزال أمرًا صارمًا، موضحًا أن ذلك يتضمن استخدام مجموعة كاملة من قدراتها النووية والتقليدية والصاروخية.