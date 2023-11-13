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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا وكوريا الجنوبية تحدثان استراتيجية الردع المشتركة لأول مرة منذ 10 سنوات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
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وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الإثنين/ أن وزيري الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، والكوري الجنوبي، شين وون سيك، عقدا محادثات في العاصمة /سول/ خلال الاجتماع الأمني السنوي، وأصدرا بيانًا مشتركًا بشأن هذا الصدد.

وأفاد البيان بأن الهدف من التحديث هو مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المراجعة تعكس توجيهًا بشأن سبل الاستفادة من النطاق الكامل للقدرات العسكرية للولايات المتحدة، بما في ذلك القدرات النووية الأمريكية تحسبًا للهجمات النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. 

كما صرح أوستن للصحفيين بأن التزام بلاده بالدفاع عن كوريا الجنوبية لا يزال أمرًا صارمًا، موضحًا أن ذلك يتضمن استخدام مجموعة كاملة من قدراتها النووية والتقليدية والصاروخية.

لويد أوستن سول كوريا الجنوبية