وزير الرياضة يفتتح فرع نادي الترسانة النهري بالعجوزة

أفتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، بمرافقه النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الفرع النهري الجديد لنادى الترسانة بالعجوزة.

وعبر وزير الرياضة عن امتنانه بالمقر النهري الجديد لنادى الترسانة والذي سينضم للمنشآت الرياضية لخدمة اعضاء نادى الترسانة.

فيما حرص النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة على التوجه بالشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على دعمه خلال الفترة التى سبقت التجهيز .

وقال إننا نجحنا فى الحصول على موافقة بالمساحة المخصصة لانشاء النادى من قبل وزارة الشباب والرياضة وتم انشاء النادى النهري على مساحة 500 متر بتكلفة اجمالية بلغت ١٠ مليون جنيه، ويضم الفرع النهري الجديد لنادى الترسانة " كافتيريا، مطعم كما تم تخصيص مكان لمحبي ممارسة الصيد بالاضافة الى شاشة عملاقة لعرض المباريات عليها.

