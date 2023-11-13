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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل كهنة قطاع شبرا الجنوبية

ارشيف
ارشيف
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التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الاثنين كهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية وأسرهم، برفقة الأنبا مكاري الأسقف العام للقطاع وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي في كنائس القاهرة.

بدأ اللقاء بكلمة الانبا مكاري مقدمًا الشكر للبابا على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم.. ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة وأجاب على أسئلتهم

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.  جدير بالذكر ان البابا قد التقى يوم ٢٦ سبتمبر الماضي، أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة وجرى خلال اللقاء الترتيب لعدة أمور رعوية من بينها لقاءات متوالية مع كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة.

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