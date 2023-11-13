قبل الافتتاح.. ننشر جدول فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للشعر العربي

تنطلق بمحافظة الأقصر، مساء يوم الأربعاء المقبل، فعاليات حفل افتتاح وفاعليات مهرجان الأقصر للشعر العربي (الدورة الثامنة)، بمناسبة مرور ثمانية أعوام على افتتاح بيت الشعر بالأقصر، حيث يبدأ حفل الافتتاح الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 10 نوفمبر ٢٠٢٣ بمسرح مركز الأقصر للمؤتمرات، وتستمر فاعليات المهرجان في الفترة من 15 إلى ۱۸ من نوفمبر ٢٠٢٣ ، بحضور نخبة كبيرة من شعراء مصر ومثقفيها وقيادات دائرة الثقافة بالشارقة.

وتنشر "البوابة نيوز" جدول أمسيات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للشعر العربي كالتالي:-

1 - اليوم الأول الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - الساعة 6:30 مساءً

حفل الافتتاح ( مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات )

- السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

- كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر

- كلمة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة

- كلمة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر

- كلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة

الأمسية الشعرية الأولى تقام من 7:00 إلى 8:00 مساءً يديرها الشاعر حسن عامر - بمشاركة الشعراء ( جعفر أحمد حمدي - عبد الله عبد الصبور - محمد عرب صالح - محمود عبد الله ).

2- اليوم الثاني الخميس 16 نوفمبر 2023

الفترة الصباحية : الجلسة النقدية تقام في بيت الشعر بالأقصر من 10:00 إلى 11:30 صباحا بعنوان ( بنية الخطاب الشعري في القصيدة العربية الحديثة )، يدير الجلسة: أ.د/ محمد أبو الفضل بدران، بمشاركة ( أ.د/ أشرف عطية - أ.د/ محمد عبد الباسط عيد - أ.د/ بهاء مزيد ).

- الأمسية الشعرية الثانية من 12:00 إلى 1:30 مساءً، يديرها الشاعر علي حسان - بمشاركة الشعراء ( أسامة الحداد ـ مروة جابر - سامح محجوب - حسن شهاب الدين ـ عبيد عباس - يوسف عابد ).

الفترة المسائية: الساعة 6 مساءً ، افتتاح معرض ملتقى الأقصر للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، بالتعاون مع الكلية ونقابة الفنانين التشكيليين بمصر، بمشاركة ( ٢٥ ) من الفنانين المصريين والعرب.

-الأمسية الشعرية الثالثة: من 7:30 إلى 9:00 مساءً، يديرها الشاعر محمود الكرشابي - بمشاركة الشعراء ( إيهاب عبد السلام - جمال الشاعر - عبد الرحمن الطويل - عمرو البطا ـ فارس خضر ـ جيهان بركات - عبد النبي عبادي ).

3 - اليوم الثالث الجمعة 17 نوفمبر 2023

المكان: بيت الشعر بالأقصر الفترة المسائية من 6 : ٧ مساءً، يتم افتتاح معرض إصدارات المجلات الثقافية لدائرة الثقافة، وإقامة حفل توقيع ستة دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة، يدير الحفل الشاعر بكري عبد الحميد.

-الأمسية الشعرية الرابعة: من 7:30 إلى 8:30 مساءً، يديرها الشاعر محمود مرعي - بمشاركة الشعراء: (جمال عطا ـ جمال عدوي - علاء جانب - محمد هشام - عزت الطيري - يونس أبو سبع ).

4- اليوم الرابع السبت 18 نوفمبر 2023

المكان: مزرعة الساحل للسياحة، الأمسية الشعرية الخامسة: من 11:00 : 12:30 صباحا، يديرها الشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي، بمشاركة الشعراء: ( أوفى عبد الله الأنور - سيد عبد الرازق - شمس المولى - مرسي عواد - مصطفى القزاز - محمد إسماعيل - عيد عبد الحليم ).

-الفترة المسائية ( المسرح المكشوف بمكتبة مصر العامة )، الأمسية الشعرية السادسة:من 7:30 إلى 8:30 مساءً، يديرها الشاعر/ أحمد العراقي - بمشاركة الشعراء: ( أحمد عبد الحميد - تقى المرسي ـ حسني الإتلاتي ـ سيد يوسف مصطفى أبو هلال - محمد أبو الفضل بدران - محمد هلال ).