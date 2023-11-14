اليوم.. محافظ جنوب سيناء يفتتح عدداً من المشروعات تعرف عليها

يفتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشرعات في العامة طورسيناء ومنها المعمل المركزي لاختبار المواد الإنشائية بمديرية الإسكان وكذا افتتاح مشغلين بمنطقتي توشكى والوادي، ثم افتتاح دار حضانة لذوي الهمم ومشروع خدمة المرأة العاملة بمركز اقرأ جمعية الماهر بالقرآن.

من جانبه قال الشيخ محمد الفخراني ، المدير التنفيذي لمركز اقرأ لـ"البوابة نيوز"إنه من المقرر أن يفتتح المحافظ اليوم حضانة لذوي الهمم، ومطبخ المرأة العاملة، ووحدة لغسيل الكلى بجانب زيارة براعم جمعية الماهر بالقرآن الكريم ومركز اقرأ، وكذلك مطبخ الخير فى رمضان المبارك لإطعام الصائمين، فضلا عن عمل وجبات الطعام للأطفال للحضانة تحت رعاية بنك الطعام المصري، لافتاً إلى أن المطبخ لا يهدف للربح وبسعر التكلفة.

وأشار الفخراني إلى أن هناك مشروع جديد من مشاريع بنك الطعام (مشروع إطعام الحضانات) بهدف حماية الأطفال من أمراض سوء التغذية.

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