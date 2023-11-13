مصاب فلسطيني بمستشفى العريش: سأعود إلى غزة وأنتقم من الاحتلال

تحدث حسن، أحد الناجين من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في فلسطين، عن معاناته وحزنه بعد استشهاد عائلته البالغة 11 فردًا.

حسن، الذي يتلقى العلاج في مستشفى العريش بمصر، أصيب بكسر في الساق وجروح متفرقة، وأشاد في لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة الحياة، بالرعاية الطبية والإنسانية التي يحظى بها من القيادة والشعب المصري.

وأكد، أنه لن يستسلم للتهجير القسري، وأنه سيعود إلى بلده أقوى من الأول، وأنه يأمل في الانتقام لدماء عائلته. وأضاف زوج أخته المرافق له، أن الشعب الفلسطيني يواجه ضغطًا كبيرًا من الاحتلال الإسرائيلي، وأنهم سيدافعون عن أرضهم حتى الموت.