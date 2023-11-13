غداً.. محافظ جنوب سيناء يفتتح عدداً من المشروعات بالطور.. تعرف عليها

يفتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غدا الثلاثاء، عدداً من المشرعات في العامة طورسيناء ومنها المعمل المركزي لاختبار المواد الإنشائية بمديرية الإسكان وكذا افتتاح مشغلين بمنطقتي توشكى والوادي، ثم افتتاح دار حضانة لذوي الهمم ومشروع خدمة المرأة العاملة بمركز اقرأ جمعية الماهر بالقرآن.

من جانبه قال الشيخ محمد الفخراني، المدير التنفيذي لمركز اقرأ لـ"البوابة نيوز": من المقرر أن يفتتح المحافظ غدا حضانة لذوي الهمم، ومطبخ المرأة العاملة، وحدة الغسيل والكي بجانب زيارة براعم جمعية الماهر بالقرآن الكريم ومركز اقرأ، وكذلك مطبخ الخير فى رمضان المبارك لإطعام الصائمين، فضلا عن عمل وجبات الطعام للأطفال للحضانة تحت رعاية بنك الطعام المصري. لافتاً إلى أن المطبخ لا يهدف للربح وبسعر التكلفة.

واشار الفخراني إلى أن هناك مشروع جديد من مشاريع بنك الطعام ( مشروع أطعام الحضانات ) بهدف حماية الأطفال من أمراض سؤ التغذية.