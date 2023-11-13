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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات طائرة الزمالك يهزمن 6 أكتوبر في دوري الطائرة

طائرة الزمالك سيدات
طائرة الزمالك سيدات
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فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 0/3،  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم  الإثنين على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لمسابقة الدوري.

وحرص أحمد مصطفى رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك على حضور المباراة.

ويتواجد فريق سيدات طائرة الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من، سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

يذكر أن الفريق  الأبيض سبق وفاز على نظيره الزهور  بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الزهور ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.
ومن المقرر أن يواجه الفريق الجمعة  المقبل فريق سموحة على صالة نادي  سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من حسام شكري مديرًا فنيًا ومحمد أنور مدربًا عامًا، أشرف عبدالعال مدربًا، هبة حسنين مديرة إدارية، سمية ناجح للعلاج الطبيعي وأحمد عبد العزيز مخططًا للأحمال.

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