"الدفاع الروسية": مقتل وإصابة 715 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة 715 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال، خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين- أن القوات الروسية صدت 4 هجمات على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 160 عسكريا بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أنه تم صد 4 هجمات أخرى على محور كراسني ليمانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 عسكريا.

وفي محور دونيتسك.. أوضحت الوزارة أنه تم صد هجومين للقوات الأوكرانية وبلغت خسائرها 205 عسكريين.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية خسرت 100 جندي على محور جنوب دونيتسك، وفي زابوروجيه وخيرسون خسرت القوات الأوكرانية 100 عسكري بين قتيل وجريح.

ولفتت إلى أنه تم إسقاط 10 مسيرات في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.