الإسماعيلي يتعادل وديا مع المروج الليبي استعدادا لمواجهة بيراميدز

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع فريق المروج الليبي، الذي يعسكر في مدينة الإسماعيلية وديًا بهدف لكلا الفريقين ضمن استعدادات الدروايش لمواجهة بيراميدز في الأسبوع السابع من منافسات دوري Nile في 28 من نوفمبر الجاري، وأحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي، في المباراة التي أقيمت علي ملعب استاد الإسماعيلية.

وكان تشكيل فريق الإسماعيلي ضد المروج الليبي، يتكون من: كمال السيد، ومحمد هاشم، ومروان حمدي، ومحمد عبد السميع، وإياد العسقلاني، ومحمد دسوقي، ونادر فرج، ومحمد نصر، وحسن صابر، ومحمد حسن، وعبد الرحمن.