نتائج منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري المحترفين 2023

استكملت عصر اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري المحترفين، موسم 2023-2024، حيث أقيمت 4 مباريات.

في المباراة الأولى، حقق أسوان بقيادة هشام زكريا، الفوز على مكادي بقيادة عثمان أحمد، بثلاثية مقابل هدفين، ليرتفع رصيد أسوان إلى 10 نقاط، فيما توقف رصيد مكادي عند 9 نقاط.

وحقق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبدالمقصود، الفوز على نظيره غزل المحلة بقيادة خالد عيد، بهدف دون رد، ليتوقف رصيد زعيم الفلاحين عند 14 نقطة، فيما ارتفع رصيد البترول إلى 12 نقطة.

واقتنص مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج، فوزه الأول بمسابقة دوري المحترفين، على حساب جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان، بهدف نظيف، ليتوقف رصيد الجمهورية عند صاحب 5 نقاط، فيما ارتفع رصيد المقاصة إلى 6 نقاط.

وتلقى النصر للتعدين بقيادة محمد شرف، هزيمة ساحقة، أمام أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين، بخماسية نظيفة، ليرتفع رصيد أبوقير إلى 13 نقطة، وتوقف رصيد النصر عند 4 نقاط.