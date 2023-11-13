قبل عرضه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.. طرح بوستر فيلم "أنف وثلاث عيون"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أنف وثلاث عيون”، البوستر الرسمي للعمل، وهذا بعد الإعلان عن عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وأظهر البوستر النجم ظافر العابدين الذي يجسد شخصية الدكتور هاشم، حوله النساء التي أثرنّ في حياته وعلاقاته المختلفة خلال الأحداث؛ النجمات صبا مبارك وسلمى أبو ضيف وأمينة خليلة ونورا شعيشع، بينما يظهر في الخلفية طيف للفنانة جيهان الشماشرجي.

فيلم أنف وثلاث عيون من سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972. وتم الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تبدأ فعالياتها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 30 نوفمبر الحالي.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.