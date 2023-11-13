بوتين ونظيره السنغالي يناقشان التصعيد الإسرائيلي والوضع الإنساني الخطير في غزة

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًا، اليوم الإثنين، مع نظيره السنغالي ماكي سال، آخر تطورات التصعيد الحاد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن الزعيمين الروسي والسنغالي ناقشا أيضًا التعاون الثنائي بين بلادهما؛ حيث تم الاتفاق على مواصلة دراسة جميع القضايا التي أثيرت من خلال القنوات الثنائية المختلفة.

وذكر البيان أن بوتين وماكي سال ناقشا قضايا التعاون التجاري والاقتصادي وآفاق مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين كما عبرا عن الالتزام المتبادل بتنشيط الجهود المشتركة في هذا المجال.