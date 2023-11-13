روسيا وأوكرانيا.. الدروس الاستراتيجية والتكتيكية الأولى للحرب الطاحنة

بعد ١٨ شهرًا من الحرب، من المهم استخلاص الدروس الإستراتيجية والتكتيكية الأولى من هذا الصراع من أجل تكييف موقفنا العسكري مع التحديات التكنولوجية والإنسانية الجديدة لحرب محتملة عالية الحدة في أوروبا إذا أردنا أن نكون قادرين على ذلك.

الدروس الاستراتيجية

تتمتع القوة النووية بحرية التصرف الكاملة تقريبًا في المناطق التي تعتبرها هي وحدها حيوية، والولايات المتحدة وفرنسا، اللتان تدعمان أوكرانيا علنًا وعسكريًا، هما الوحيدتان اللتان تتمتعان بالاستقلال الكامل لقواتهما النووية، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة لبريطانيا العظمى.

حرب أوكرانيا هي الحرب الأولى التي خاضتها على حدودها منذ هيروشيما القوة النووية الأولى أو الثانية في العالم والتي أعلنت الولايات المتحدة أنها تفعل ذلك لحماية مصالحها الأساسية، وبالتالي فإن روسيا تتمتع بحرية كاملة تقريبًا في العمل الاستراتيجي في أوكرانيا.

والحقيقة أن زعماء الولايات المتحدة وفرنسا ليسوا على استعداد لخوض المخاطر النووية من أجل حماية كييف. هذا ما ذكرته مجلة «الإيكونوميست»، في عددها الصادر في الرابع من أكتوبر ٢٠٢٣: «لقد حدد جو بايدن، رئيس أمريكا، أهدافًا عند بداية الغزو الروسي: ضمان عدم هزيمة أوكرانيا وعدم جر أمريكا إلى مواجهة مع روسيا». وهذا ما قاله لي أحد أصدقائي الجنرالات الأمريكيين: «من الناحية العسكرية، نحن نعطي أوكرانيا ما يكفي للبقاء على قيد الحياة ولكن ليس ما يكفي لتحقيق النصر».

دروس تكتيكية

إن النتيجة التكتيكية لهذا المبدأ، والتي تم تسليط الضوء عليه بالفعل في السبعينيات من القرن الماضى عندما امتلكت فرنسا أخيرًا رادعًا نوويًا موثوقًا به، دفعت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى رفض إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

كما طلب الرئيس الأوكراني زيلينسكي منذ بداية الصراع على الرغم من أنهم أصدروا مرسومًا بذلك في العراق خلال عملية المراقبة الجنوبية أو في يوغوسلافيا السابقة.

ويفسر هذا الرفض بالمخاطرة غير المقبولة بالنسبة للولايات المتحدة، التي لا تشكل أوكرانيا قضية حيوية بالنسبة لها، والمتمثلة في اشتباك طياري القوتين النوويتين الرئيسيتين فوق سماء أوكرانيا مع ما قد ينجم عن ذلك من تصعيد.

لا يمكنك الفوز في حرب شديدة الشدة دون التفوق الجوي. وقد أكدت ذلك منذ الأيام الأولى للصراع عندما دمرت روسيا نصف القوات الجوية الأوكرانية على الأرض، على حين غرة، الأمر الذي دفع الجنرال كافولي، الذي يقود قوات الناتو، إلى التصريح في أبريل ٢٠٢٣: «لقد خسرت القوات الجوية الروسية قليلًا، ولديهم ١٠٠٠ مقاتل وقاذفة قنابل أخرى».

يتم تحقيق هذا التفوق الجوي من خلال مجموعة من الإجراءات الدفاعية والهجومية، وتهدف التدابير الدفاعية إلى حماية الطائرات على الأرض، والتي تنطوي على توزيعها على العديد من القواعد الجوية في العمق وحمايتها في حظائر خرسانية.

ومن الضروري إنشاء دفاع فعال وكهرومغناطيسي مُضاد للطائرات حول القواعد الجوية ضد أسراب الطائرات بدون طيار. ويجب أن تتعلق تدابير الحماية الدفاعية هذه أيضًا بجميع مراكز التدريب والخدمات اللوجستية ومستودعات الذخيرة والممرات اللوجستية.

وتتعلق الإجراءات الهجومية النشطة بعدد الطيارين وطائرات التفوق الجوي والدعم الأرضي وكذلك الذخائر الكافية بما في ذلك صواريخ جو-أرض بعيدة المدى التي تحمي الطيران الدفاعي للعدو «AA» دون منعه من إطلاق النار «مثل ابتكار القنابل الانزلاقية والقنابل السطحية الروسية» - صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت «جو-أرض وجو-أرض».

وتتضمن مجموعة الحماية هذه نيرانًا مضادة للبطاريات لحماية سلاح المدرعات الآلي من نيران العدو الجوية والأرضية والسماح له بتنفيذ الهجمات. ينتصر الدفاع على الهجوم في الحالة التكنولوجية الحالية بشرط وجود قوة نيران كافية.

وتحتفظ الدفاعات الكلاسيكية التي يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية بكل اهتمامها، خاصة وأن القوات يمكنها الآن رؤية كل شيء في ساحة المعركة، وهذا هو الحال بالنسبة للخنادق المحمية بحقول الألغام أو المنازل التي تم تحويلها إلى تحصينات.

وهذا هو الحال أيضًا مع الوابل الهائل من القذائف التي تعمل على تحييد مسارات المركبات المدرعة بشظاياها. أطلق الروس ما معدله ٢٠ ألف قذيفة يوميًا، في حين لم يتمكن الغرب من إمداد أوكرانيا بالثلث، حيث استهلكت في يوم واحد ما أنتجته الولايات المتحدة في شهر وما أنتجته فرنسا في عام عند بداية الصراع، وسيكون هذا الوضع أسوأ في عام ٢٠٢٤، مع وصول المخزونات الغربية إلى عتبة حرجة.

الدور الجديد للطائرات بدون طيار للمراقبة والهجوم بفعالية ملحوظة من حيث التكلفة. أنها تسمح بالمراقبة الدائمة لمسرح العمليات حتى مستوى الوحدة الابتدائية، علاوة على ذلك، فإنها تتحول إلى أسلحة فتاكة: يمكن لطائرة بدون طيار تكلف بضعة آلاف من اليورو مثل «لانسيت» الروسية أن تحيد دبابة تبلغ تكلفتها ١٠٠ مرة من تكلفة الطائرة المسيرة. أو يمكن لطائرة بدون طيار بعيدة المدى تكلف مليون يورو أن تدمر طائرة غير محمية أغلى منها بـ١٠٠ مرة.

أهمية مخزون المعدات والذخيرة وقدرات إعادة تأهيل المعدات الكبيرة

إن الأضرار التي لحقت بالمعدات المدرعة الأوكرانية من قبل الطائرات بدون طيار، والتي تكفي لفقدان قدراتها التشغيلية دون تدميرها بالكامل، تسلط الضوء على الحاجة إلى وجود قدرات إصلاح وإنتاجية كبيرة بالإضافة إلى مخزون من الذخيرة من جميع العيارات والصواريخ والقذائف الصاروخية. جميع الأنواع.

موقف فرنسا

تتمتع فرنسا بمكانة متميزة في أوروبا. فهي، من بين دول الاتحاد الأوروبي، ليست فقط الأبعد جغرافيًا عن الصراع الحالي، ولكنها الدولة الوحيدة التي قامت بحماية أراضيها بفضل مصداقية قواتها النووية.

ولكن إذا أرادت مساعدة أحد حلفائها بشكل كبير من خلال المشاركة خارج حدودها في حرب شديدة الحدة، فإنها تفتقر إلى القليل من كل شيء بينما يفتقر الجيش الألماني، الذي اعتمد حتى الآن على الولايات المتحدة للدفاع عن نفسه، إلى كل شيء. وقد كتبت في ٢٠ مارس ٢٠٢٣ على موقع «GEOPRAGMA».

والواقع أن القوتين الأوروبيتين الرائدتين لم تبذلا جهودًا مالية كافية لمدة ثلاثين عامًا، ولم تتخذا الخيارات الصحيحة فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر، وليست مبلغ الثلاثة مليارات الإضافية سنويًا اعتبارًا من عام ٢٠٢٤ هو الذي سيسمح لفرنسا باللحاق بالركب في جميع المجالات.

لذلك، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة وحدها، لديها ٩٠ طلقة فقط، لذلك ترى القوات الجوية أنه من الضروري أن يكون لديها ٢٥٠، وهو جهد يصل ماليًا إلى ٢٥ مليار دولار في حساب الذخيرة وقطع الغيار والبنية التحتية اللازمة.

وهو نفس الشيء في الأسلحة الأخرى، لدينا فقط ٤ أفواج مدرعة مع ٢٠٠ دبابة من طراز «Leclerc» فقط والتي تحتاج إلى التجديد، ناهيك عن الحالة العسكرية التي تؤدي إلى نقص عدد القوات في وحداتنا وتجعل من المستحيل تقريبًا زيادة عدد الأفراد الذي نحتاجه بدونه جهد كبير.

الجنرال جان برنارد بيناتيل: قائد عسكرى سابق، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، وكانت أطروحته للماجستير في مجال الفيزياء النووية، ومؤلف ستة كتب جيوسياسية، منها: «تاريخ الإسلام الراديكالى ومن يستخدمه»، يكتب عن الدروس الاستراتيجية والتكتيكية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، ويخلص إلى أن قدرات الجيش الأوكراني تتضاءل أمام قوة القوات المسلحة الروسية.