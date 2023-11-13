شبورة مائية كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة علي شمال الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وأوضحت الأرصاد فى بيان لها: يشهد غدا الثلاثاء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وتابعت: وأمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القـناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وتمتد خفيفة علي مناطق من شمال الصعيد فترات متقطعة.

وأضافت: بالإضافة إلى نشاط رياح علي بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثير للرمال والاتربة على مناطق من جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 28 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى 22 درجة.