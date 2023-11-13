الدبابة ميركافا.. قصة أسطورة إسرائيلية مزيفة حطمتها المقاومة الفلسطينية

اعتدنا خلال الفترة القصيرة الماضية وبالتحديد منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، على ظهور فيديوهات للمقاومة الفلسطينية وهي تستهدف مركبات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولاتها دخول قطاع غزة.

وبالسهم الأحمر الشهير، بدأت ملاحم المقاومة الفلسطينية في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك التي يتم خلالها استهداف دبابة الميركافا الإسرائيلية تارة بصاروخ مزروع من مقاتل، وتارة أخرى عبر قذيفة "الياسين" التي تسببت في تدمير العشرات من هذا النوع من الدبابات التي تعتبر فخر الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

ما معنى ميركافا

استمر العمل على إيجاد اسم لهذه الدبابة محلية الصنع في إسرائيل لفترة طويلة، حتى وصلوا إلى هذا الأسم الي يعني بالعربية "مركبة"، إلا أنه ذو طابع ديني، لأنه يعني في الكتاب المقدس، عربة الرب.



التصنيع

بدأ داخل إسرائيل التفكير عقب هزيمتهم الساحقة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، في تصنيع دبابة محلية تكون مدرعة بشكل كافي يحمي كافة المتواجدين بداخلها، عقب تدمير أسطولهم من الدبابات الإنجليزية والأمريكية في حرب 1973، ليتوصلوا في النهاية إلى تكوين لجنة عسكرية بقيادة الجنرال يسرائيل تال، القائد السابق للقوات الإسرائيلية من أجل هذا الهدف.

وفي عام 1974 ظهر تصميم الدبابة الجديدة، وتم نشره في المجلات العسكرية بحلول عام 1977، واعتماد الدبابة في عام 1979.

القدرات القتالية للدبابة وآخر إصدارتها

تحتوي هذه الدبابة على تقنيات متقدمة حيث توضع مقصورة القتال والبرج في الجزء الخلفي من الدبابة، كما تحتوي على حماية كبيرة للمتواجدين بداخلها، ويتواجد المحرك في الخلف.

ويكون طاقم الدبابة من 4 جنود ويبلغ طول الدبابة 7,6 متر وعرضها 3,72 متر وارتفاعها 2,6 متر وتبلغ من الوزن حوالي 63 - 65 طن. تبلغ أقصى سرعة لها 60 كم في الساعة.

وتعتبر هذه الدبابة الأولى في العالم التي تحتوي على نظم ذكاء اصطناعي يدير مهام الدبابة، كما تحتوي على نظام حماية نشط يعترض الصواريخ المضادة للدبابات قبل وصولها، ولديها القدرة على استهداف الأهداف المتحركة.

وتم تطوير الدبابة إلى "ميركافا 4" والتي تم تجهيزها بنظام متقدم لتدمير الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات، ويتضمن نظاماً متقدماً للإنذار و الكشف عن التهديدات، بالإضافة إلى نظام لحماية من الصواريخ المطلقة من الجو، و مستخدمة ذات المدفع من عيار 120 ملم، مع المزيد من التحسينات على نظام السيطرة على النيران والتدريع وبعض المساعدات الدفاعية.

تصديرها



وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي كشفت منذ فترة قصيرة عن عزمها تصدير الدبابة ميركافا إلى دولتين دون ذكر المزيد من التفاصيل.

تحت أقدام المقاومة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن تدمير أكثر من 160 دبابة ومركبة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك عبر القنابل اليدوية أو قذائف "الياسين 105" والتي تمكنت من تحطيم أسطورة دبابات "ميركافا" الإسرائيلية