تشييع جنازة طالبة بالإعدادية في الفيوم إثر وفاتها بسكتة قلبية

شيع أهالي قرية الباسونية التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، منذ قليل، وفاة طالبة بالإعدادية تدعى "ملك كرم سيد " 12 سنة إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية وأتشحت القرية بالملابس السوداء التي إرادتها سيدات القرية حزنا علي الطالبة وتم تشييع جثمانها لمقابر أسرتها، وذلك بعد تعرضها لسكتة قلبية حيث كانت تعرضت لحالة إغماء منذ يومين داخل المدرسه وتم نقلها الي مستشفي الفيوم العام والتي مكثت به يومين ثم توفيت، وقام المئات من أهالي القرية بالمشاركة في تشييع جنازة الطفلة.

وقال أحمد إبراهيم أحد أهالي القرية، "إن الفتاة كانت تعرضت لحالة إغماء داخل المدرسة، منذ يومين، وتم نقلها إلى المستشفى التي احتجزت فيه لمدة يومين، وفشلت محاولات الأطباء في علاجها، ولفظت أنفاسها الأخيرة اليوم.

وتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سرادق عزاء لنعي المتوفاة والتي وصفوها بعصفورة الجنه، وسط حالة من الحزن لفراقها، يتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر على مصابهم.