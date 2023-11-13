كلية صيدلة الفيوم تحصد المركز الأول في ختام مسابقة دوري العباقرة

اختتمت مسابقة دوري العباقرة للموسم السابع على مستوى كليات جامعة الفيوم" والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ومدير مركز التطوير المهني، حسني الجارحي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وممثلي رعاية الشباب والطلاب المشاركين؛ وذلك اليوم الإثنين، بالمكتبة المركزية.

تضمنت المرحلة النهائية طرح عدد من الأسئلة فى مختلف المجالات العلمية والأدبية والرياضية والفنية والتاريخ والجغرافيا والقدرات الذهنية والمعلومات العامة على الطلاب المشاركين، حيث حازت كلية الصيدلة علي ١٠ نقاط بالمركز الأول، وكلية التمريض علي ٩ نقاط بالمركز الثاني، وكلية الطب البشري على ٦ نقاط بالمركز الثالث، وحازت كلية طب الأسنان على ٤ نقاط بالمركز الرابع.

من الجدير بالذكر أن فعاليات المسابقة بدأت أمس الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢ بمشاركة ١٧ كلية بالمرحلة الأولى، وتصعيد الفرق الأعلى في النقاط للدور الثاني، ثم تنافس الفرق الأربعاء الأعلى على المراكز الثلاث الأولى في المرحلة النهائية.

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ومدير مركز التطوير المهني، والدكتور بيومي طاحون الأستاذ بكلية دار العلوم.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ".

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