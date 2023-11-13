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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وذلك بعد إستيفائها كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت التعليمية العسكرية. 

وقد سبق هذا الاعتماد حصول الكلية على شهادة الاعتماد البرامجى وإعتماد جميع برامجها الدراسية فى المجالات الطبية المختلفة.

وتسعى كلية الطب بالقوات المسلحة على مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف مراحل المنظومة التعليمية لإعداد أجيال جديدة من الأطباء المتسلحين بكل ما هو جديد فى المجالات الطبية التخصصية المختلفة وبما يسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء. 

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