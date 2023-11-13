جامعة طنطا تحتفل بحصولها على المركز الثاني في محو أمية الكبار

نظمت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة حصولها على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية الكبار عن دور يوليو 2023 من العام المالي 2023/2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسقي مشروع محو الأمية بالكليات والعاملين بفرع الهيئة بالغربية.

أكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته على أهمية المشاركة الفعالة لطلاب جامعة طنطا في دعم المشروعات القومية ومن بينها المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا الى ان انجازات الجامعة فى ملف محو الأمية تستهدف دعم قضية الوعي القومي وبناء الانسان المصرى، موجها رسالة شكر لطلاب الجامعة المشاركين وللهيئة العامة لتعليم الكبار وقطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب على التنظيم والتنسيق للمشاركة الطلابية في قوافل محو الأمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحقيق إجمالي 123،661 مواطنا تم محو أميتهم بالشراكة مع جامعة طنطا..

ثمن رئيس جامعة طنطا خلال كلمته الدور الذي يقوم به كافة شركاء التنمية والخدمة المجتمعية بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن التواصل الدائم بين جامعة طنطا وشركائها يعتبر حجر الأساس في النجاحات المتوالية والإنجازات المتلاحقة التي تحققها الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ناصف على سعادته البالغة بما تحققه جامعة طنطا للعام الثالث على التوالي فقد حققت خلال دورتي يوليو 2021 و2022 بالإضافة لدور يوليو من هذا العام أرقاما غير مسبوقة وضعتها في صدارة الجامعات المصرية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بإجمالي عدد يفوق 120 ألف مواطن تم محو أميتهم بالشراكة مع جامعة طنطا، مما جعل الجامعة شريكا رئيسيا مع الهيئة في الارتقاء بنتائج المشروع، موجها الشكر للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ونائبه الدكتور محمود سليم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع العاملين بفرع الهيئة بالغربية وفي مقدمتهم محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة بالغربية.

فى حين حرص الدكتور محمود سليم خلال كلمته على توجيه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر والمتواصل لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كافة المبادرات الرئاسية والوطنية التي يشارك بها القطاع، مؤكدا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار شريك استراتيجي وتنفيذي للجامعة من خلال وضع آليات وضوابط فعالة لتحفيز وتشجيع الطلاب على المشاركة بالمشروع وتوفير كافة البيانات الأساسية عن المواطنين الراغبين في محو أميتهم لتسهيل وصول الطلاب، مشيرا إلى أن جامعة طنطا استطاعت خلال دور يوليو 2023 تحقيق 900% من المستهدف بإجمالي عدد 20220.

وقام الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بتبادل الدروع التذكارية مع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومدير فرع الهيئة بمحافظة الغربية، كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي أعدته وحدة التوثيق الإعلامي بجامعة طنطا عن إنجازات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار على مدار ثلاثة أعوام متتالية.