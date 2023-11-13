نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات الملتقى الطلابي الرابع بكلية التربية للطفولة المبكرة

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، فعاليات الملتقى الطلابى الرابع لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة وحفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي، الذي يقام تحت إشراف الدكتور حسنى حسين عميد الكلية والدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا عادل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبتنظيم من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، وذلك برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أسامة عبد الحميد مدير عام الكلية، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى والطالبات بالكلية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة ما تيسر من آيات من الذكر الحكيم، وأعقبه فقرة إنشاد فردى لإحدى طالبات الكلية والعرض الغنائى للفريق الموسيقى لطالبات الكلية.

كما تم تقديم عروض حركية لطالبات الكلية تحت إشراف الدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية، ثم عرض لعشيرة الجوالة بالكلية، وأعقبه افتتاح الدكتور عاطف حسين المعرض الفنى للمشغولات الفنية والوسائل التعليمية من تنفيذ طالبات الكلية، حيث أشاد بجمال المعروضات والشغل اليدوى للطالبات.

وخلال كلمته هنأ الدكتور عاطف حسين أبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بكلية التربية للطفولة المبكرة ، كما أشاد بروح التعاون التي تسود الكلية، وجهود عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى فى حسن سير العملية التعليمية.

ومن جانبه أشار الدكتور شحته حسنى عميد الكلية للدور الكبير لاعضاء هيئة التدريس فى خدمة العملية التعليمية، حيث يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم بجانب الدور الأكاديمى الذي تقوم به الكلية، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية.