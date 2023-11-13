مدير تعليم "دشنا" يشدد على حضور الطلاب والاهتمام بجموعات الدعم المدرسي

عقد طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، أول اجتماعا مع مديرى المراحل التعليمية المختلفة بالادارة، عقب توليه مهام منصبه، وذلك لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية.

رحب المدير العام بالحاضرين، مثمنا جهودهم في ضبط وانتظام العام الدراسي الجديد، والالتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

وأكد أن العمل بروح الفريق حجر الاساس للنجاح مع التاكيد على وضع حلول غير تقليدية للحد من مشكلة عجز المعلمين بالادارة، وتقليل نسبة التسرب والغياب وعودة الطلاب للمدرسة من الاولويات فى الفترة القادمة.

كما أكد المدير العام أنه تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها، موضحا أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم .

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، أشار المدير العام إلى أن مجموعات الدعم المدرسي ستكون أحد أدوات تقييم مديرى المدارس، موجها بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وخلال الاجتماع، شدد المدير العام على مواصلة تفعيل الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، والعمل على جذب الطلاب للمدارس عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، لافتا أيضا إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

كما شدد على استمرار دور المتابعة، لانضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس، حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية.