قنوات «أون تايم سبورتس» تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم مونديال 2026

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



جاء الاتفاق بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر، وتم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، و قد حصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشاتها.



كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.



ووعدت إدارة «أون تايم سبورتس» وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة، إنها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الآن وحتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصًا لمباريات التصفيات الإفريقية.



المعروف أن مباريات تصفيات القارة السمراء المونديالية تنطلق في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي، وسيراليون وإثيوبيا وغينيا.



ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في استاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا، وتنقل قنوات أون تايم المباريات حسب ما حصلت عليه من حقوق من الاتحاد الدولي «الفيفا».

