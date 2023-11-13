كولر يرفض إعادة ثنائي سيراميكا للأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إعادة الثنائي أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري، ثنائي سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي.

وتسلم مارسيل كولر مدرب الأهلي تقريرًا فنيًا بشأن الثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري، وبناءً عليه قرر المدرب السويسري التراجع عن فكرة التعاقد معهم في يناير المقبل.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي مادياما في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 25 نوفمبر الحالي.

ووقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام نادي الجونة في مباراة مؤجلة بالدوري من الجولة الرابعة، في آخر مواجهات الأهلي قبل التوقف الدولي.