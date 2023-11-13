الوطنية للإعلام: صرف العلاوة الاستثنائية مع مرتب نوفمبر الجاري

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن صرف العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة شهريًا لجميع العاملين بالهيئة بفئة مالية مقطوعة بقيمة ٣٠٠ جنية (ثلاثمائة جنيهًا) اعتبارًا من راتب نوفمبر ٢٠٢٣، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي مع صرف شهر علاوة شهر أكتوبر باستمارة منفصلة مع راتب نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة فى بيان لهة اليوم الإثنين، أن ذلك جاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين والعاملين بالوطنية للإعلام.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجه القطاعات المعنية بالهيئة بالمتابعة المستمرة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الاستثنائية