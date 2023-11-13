ads
الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الوطنية للإعلام: صرف العلاوة الاستثنائية مع مرتب نوفمبر الجاري

ماسبيرو
ماسبيرو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن صرف العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة شهريًا  لجميع العاملين بالهيئة  بفئة مالية مقطوعة بقيمة ٣٠٠ جنية (ثلاثمائة جنيهًا) اعتبارًا من راتب نوفمبر ٢٠٢٣، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي مع صرف شهر علاوة شهر  أكتوبر باستمارة منفصلة مع راتب نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة فى بيان لهة اليوم الإثنين، أن ذلك جاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين والعاملين بالوطنية للإعلام.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجه القطاعات المعنية بالهيئة بالمتابعة المستمرة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الاستثنائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين العلاوة الاستثنائية