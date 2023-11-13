"استغلته في الحفر فمات".. محاكمة سيدة ونجلها لتنقيبهما عن الآثار في منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر، بإحالة سيدة ونجلها، إلى محكمة الجنايات، في اتهامهم بالتسبب في قتل شاب، أثناء التنقيب عن الآثار.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة استعانت بالمتوفي هي ونجلها من أجل القيام بأعمال حفر أسفل أحد العقارات ملكها، وأثناء ذلك أصيب المتوفى بحالة اختناق ولم يتمكنوا من إسعافه، وتخلص منه خوفًا من المسألة.



وأمرت النيابة بالتنقيب داخل الحفرة محل الواقعة، بمعرفة المعمل الجنائى، ورجال الدفاع المدني.



كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها "عامل" مقيم بذات العنوان، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

بالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ونجلها مقيمان بدائرة القسم؛ وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة إختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.