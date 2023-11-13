«الأهلي الكويتي مصر» يدعم مستشفى «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان

في إطار الدور الفعال للبنك الأهلي الكويتي - مصر في مجال المسؤولية المجتمعية، نظم البنك زيارة بحضور موظفات البنك لمؤسسة بهية الشيخ زايد للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان،وذلك لتقديم الدعم المعنوي لمحاربات بهية.

وانطلاقا من إيمان البنك بدعم المرأة المصرية وباعتباره أحد شركاء نجاح بهية، تبرع البنك بتكلفة إنشاء مختبر (الهيموتولوجي لأمراض الدم) للمساهمة في تأسيس مستشفى بهية الشيخ زايد والكشف المبكر عن الأورام.

شملت الزيارة ندوة توعوية لموظفات البنك عن سرطان الثدي،وأهمية الكشف المبكر والعلاج والتدابير الوقائية اللازمة وخلال الزيارة تم تنظيم جولة داخل المستشفى للتعرف على تخصصاتها المختلفة، كما أتيحت الفرصة لموظفات البنك لشراء المنتجات والمشغولات اليدوية دعماً لمحاربات بهية، وقاموا بتوزيع الهدايا على المحاربات نيابة عن البنك وذلك من أجل طمأنتهم وتشجيعهم وإدخال السرور والفرحة على قلوبهن.

كما قام ممثلو البنك الأهلي الكويتي - مصر بالتواصل الناجح مع المرضي وأسرهم من خلال عقد ندوة عن الثقافة المالية والرقمية، لرفع الوعي بمختلف المنتجات والخدمات المصرفية التي تهدف إلى دعم المرأة في بناء مستقبل مالي مزدهر.

ومن الجدير بالذكر إن المسؤولية المجتمعية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك الأهلي الكويتي - مصر، حيث يواصل البنك جهوده في دعم كافة القطاعات والفئات غير القادرة من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح بدءاً من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية من ملابس وإمدادات غذائية ومعدات ورعاية طبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم وغير القادرين مادياً.