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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل متهم بالاتجاره في الهيروين بالمقطم

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس عاطل؛ لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم)، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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