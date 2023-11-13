حبس 3 أشخاص لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص في السلام

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 3اشخاص 4ايام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم أسلحة نارية محلية الصنع بمنطقة السلام، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية.

كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات الي المعمل الجنائي.

تعود البداية عندما تم ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (2 فرد خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم السلاحين بقصد الدفاع.