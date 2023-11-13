انضمام 5 محترفين لمعسكر منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، انضمام عدد من المحترفين لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم و الذي انطلق ظهر اليوم الاثنين، استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم و هم: محمد النني و محمود تريزيجيه و طارق حامد و حمدي فتحي ومحمد شريف، على أن يصل باقي المحترفين تباعا .

كما انتظم اللاعبين المحليين في المعسكر وهم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

مصطفي فتحي

حسين الشحات

تقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.