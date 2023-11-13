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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يقود التشكيل المثالى للجولة الـ 12

محمد صلاح
محمد صلاح
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تصدر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، التشكيل المثالى للجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
و يقود صلاح التشكيل المثالى الذى كشفت عنه شبكة "Sofascore" العالمية، للجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد وصوله للهدف رقم 10 في الدوري الإنجليزي، ليصبح وصيفا لهدافي المسابقة.
وجاء التشكيل المثالى للجولة 12 للبريميرليج كالتالي:
حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: فان دايك، وليندلوف، ودالوت، وزينشينكو.
خط الوسط: ليرما، وبابلو سارابيا، وجيمس وارد براوس.
خط الهجوم: محمد صلاح، ودومينيك سولانكي، ولياندرو تروسارد.

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