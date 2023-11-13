رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية: صوت الشركة قد وصل لمساندة الفلسطينيين

طالب أشرف سلمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من حضور المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الشركة المتحدة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة أمام معبر رفح، بقراءة الفاتحة لشهداء قطاع غزة وفلسطين رحمهم الله.

وقال أشرف سلمان، إن هناك مشاركة قوية تحدث من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك من خلال كل إعلامييها و مذيعيها، لقول كلمة حق لصالح الفلسطينيين.

وأضاف سلمان خلال كلمته في مؤتمر صحفي للشركة المتحدة لدعم الأشقاء في غزة، أن صوت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وصل و أصبحت تأخذ من قنواتها أخبار في القنوات الدولية، لافتاً إلى أن الشركة المتحدة وحياة كريمة هي مؤسسات تعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني.

وتابع:"سوف نظل شعباً واحداً، ونقف بجانب بعضنا البعض، هذه ليست معاونة و لكنها مشاركة واجبة على الشعب المصري"